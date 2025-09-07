Líderes de Emiratos felicitan al presidente de Brasil por el Día de la Independencia

ABU DABI, 7 de septiembre de 2025 (WAM) - El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con motivo de la celebración de la Independencia de Brasil.
El jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y jefe de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al mandatario brasileño con ocasión de la efeméride nacional.