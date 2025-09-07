El presidente de Emiratos da la bienvenida al rey de Jordania al inicio de su visita de trabajo a EAU

ABU DABI, 7 de septiembre de 2025 (WAM) - El rey Abdalá II bin Al Hussein, del Reino Hachemí de Jordania, llegó a Emiratos Árabes Unidos en una visita de trabajo.

El presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dio la bienvenida a la delegación a su llegada al aeropuerto de Al Bateen, en Abu Dabi.

También estuvieron presentes para recibir al monarca el jeque Jalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; Humaid Obaid Abu Shabas, presidente de la Autoridad de Cuentas de Emiratos; además de otras altas autoridades.

El rey Abdalá II está acompañado en esta visita por el príncipe heredero Al Hussein bin Abdullah, de Jordania; el primer ministro, Jafar Hassan; el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados, Ayman Al Safadi, junto a varios altos cargos jordanos.