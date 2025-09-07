Emiratos logra 18 medallas en el AJP Tour Asia Continental Jiu-Jitsu Championship

ABU DABI, 7 de septiembre de 2025 (WAM) - En la jornada de clausura de la 7ª edición del AJP Tour Asia Continental Jiu-Jitsu Championship, los deportistas de Emiratos Árabes Unidos, procedentes de distintos clubes y academias, brillaron al subir al podio con 18 medallas: 6 de oro, 7 de plata y 5 de bronce. Un logro que se suma a los éxitos continuos del jiu-jitsu emiratí a nivel regional e internacional.

El campeonato, organizado por Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP), se celebró del 5 al 7 de septiembre en el Mubadala Arena de Abu Dabi. La cita reafirma su condición de uno de los torneos continentales más relevantes del calendario mundial de jiu-jitsu y como destino preferido de los principales atletas internacionales.

La competición, que refleja el compromiso de la AJP por consolidar a Abu Dabi como capital mundial del jiu-jitsu mediante un evento de máxima exigencia profesional, reunió a deportistas de élite en las categorías máster y profesional, además de jóvenes y júnior, con la participación de 1.800 atletas de 10 nacionalidades.