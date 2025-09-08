La planta de Barakah completa su primer año de operación plena

ABU DABI, 8 de septiembre de 2025 (WAM) — La Emirates Nuclear Energy Company (ENEC) ha conmemorado este lunes el primer aniversario de la plena operación de la planta nuclear de Barakah. Sus cuatro reactores APR1400 generan en conjunto el 25% de la electricidad del país, lo que ha permitido ampliar de forma significativa la producción de energía de base y reforzar la seguridad y la sostenibilidad energética de Emiratos Árabes Unidos.

En los últimos 12 meses, Barakah ha producido 40 teravatios-hora (TWh) de electricidad limpia, suficiente para abastecer con fiabilidad a los sectores tecnológicos, la industria y los hogares del país. Desde la entrada en funcionamiento de la Unidad 1 se han generado más de 120 TWh, el equivalente al consumo anual de la ciudad de Nueva York. Como mayor fuente de energía limpia de la región, Barakah desempeña un papel clave en la descarbonización del sistema eléctrico emiratí.

El desarrollo de la planta está reconocido internacionalmente como uno de los proyectos nucleares más eficientes y puntuales de la historia reciente, con una reducción del 40% en coste, tiempo y mano de obra entre la Unidad 1 y la Unidad 4.

Barakah constituye además un caso de estudio global para la construcción de nuevas centrales nucleares, con un tiempo medio de entrega de 7,9 años por reactor. Las obras comenzaron en julio de 2012 y, con el inicio de la construcción de la Unidad 4 en 2015, el emplazamiento se convirtió en el mayor proyecto nuclear del mundo, con cuatro reactores idénticos levantados de forma simultánea en un mismo lugar. La Unidad 4 se terminó en diciembre de 2023 y entró en operación en septiembre de 2024.

Mohamed Al Hammadi, director general y consejero delegado de ENEC, señaló: «Un año después del inicio de la operación plena, la planta de Barakah cumple su promesa: energía limpia y fiable, las 24 horas del día. El logro responde a una visión a largo plazo, a la inversión sostenida y a la atención a la calidad en cada fase. Estamos muy orgullosos de lo que Barakah representa para Emiratos y para el sector nuclear civil global, y ahora ponemos esta experiencia al servicio de alianzas internacionales para ayudar a otros países y empresas a comprender el papel decisivo de la energía nuclear civil en la creciente demanda de electricidad».

Además de generar suficiente electricidad limpia para abastecer a 574.000 hogares emiratíes, la planta ha evitado la emisión de 22,4 millones de toneladas de carbono al año. Desde que la Unidad 1 empezó a funcionar se han evitado más de 58 millones de toneladas, lo que equivale a retirar de las carreteras unos 12 millones de coches. En los últimos cinco años, Emiratos ha añadido más electricidad limpia per cápita que ningún otro país del mundo, con Barakah aportando el 75% de esa energía.

La planta también desempeña un papel esencial en la descarbonización de las empresas emiratíes: el 85% de los certificados de energía limpia de Abu Dabi se respaldan con la producción de Barakah, adquiridos por compañías como ADNOC, EMSTEEL y EGA para certificar sus productos como de bajo carbono. Entre ellos figura el MinimAL, el primer aluminio de bajas emisiones lanzado por EGA.

El proyecto se llevó a cabo en colaboración con la Korea Electric Power Corporation (KEPCO), bajo la supervisión de la Autoridad Federal de Regulación Nuclear (FANR) y de acuerdo con los estándares internacionales fijados por el OIEA y la WANO. La planta ha contribuido asimismo a consolidar una fuerza laboral nuclear altamente cualificada liderada por emiratíes, con más de 2.000 nacionales trabajando en su desarrollo y operación junto a expertos internacionales.