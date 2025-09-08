La infraestructura aérea de Emiratos crea una de las redes de aviación más conectadas del mundo, según la GCAA

ABU DABI, 8 de septiembre de 2025 (WAM) — La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos (GCAA, por sus siglas en inglés) ha lanzado una serie de informes analíticos titulada “A Closer Look: Civil Aviation in the UAE” (Una mirada más cercana: la aviación civil en Emiratos Árabes Unidos), con el objetivo de ofrecer mayor transparencia y un análisis detallado de la evolución del sector.

Los informes destacan los principales hitos, retos y oportunidades de futuro basados en datos oficiales y en la experiencia operativa acumulada, y subrayan la estrategia con la que Emiratos busca consolidarse como centro global de referencia que influye en el presente y en el futuro de la aviación civil.

La aviación ha sido uno de los pilares del rápido desarrollo del país, motor de crecimiento económico y elemento clave de su proyección internacional. El sector se apoya en una infraestructura robusta que incluye aeropuertos internacionales de gran capacidad, sistemas avanzados de navegación aérea y un espacio aéreo moderno y flexible. Además, cuenta con instalaciones de montaje de aeronaves, productores de combustible sostenible, servicios especializados y logística avanzada, lo que garantiza su eficiencia y resiliencia.

Esa red integrada ha sido diseñada no solo para atender la demanda actual, sino también para incorporar tecnologías de vanguardia como la movilidad aérea avanzada y los sistemas autónomos de aeronaves.

De escala de repostaje en Sharjah en los años treinta a la apertura en 1960 del Aeropuerto de Dubái —el primero del país y aún operativo—, la aviación emiratí ha evolucionado de forma continua. Con el tiempo, se sumaron el Aeropuerto Internacional de Abu Dabi, rebautizado en 2024 como Aeropuerto Internacional Zayed, así como los de Sharjah, Ras al Jaima y Fujairah.

En cinco décadas, el sector se transformó en un sistema global plenamente integrado, con:

12 aeropuertos certificados, 8 de ellos internacionales

100 helipuertos (algunos en adaptación para aeronaves eléctricas de despegue vertical)

35 operadores aéreos nacionales registrados, incluidas 5 aerolíneas propias

383 operadores extranjeros autorizados

189 acuerdos bilaterales de transporte aéreo, que cubren el 97% de los países del mundo

Conexiones con 304 aeropuertos en 109 países

162 nuevas rutas internacionales en los últimos cinco años

Un índice de conectividad aérea internacional que entre 2014 y 2024 aumentó un 39% a nivel regional y un 15% global

Una media de 857 vuelos internacionales de salida al día

Una flota registrada de 960 aeronaves, de las cuales 520 corresponden a aerolíneas nacionales con más de 4.800 vuelos semanales en todo el mundo

El aeropuerto de Dubái, líder mundial en pasajeros internacionales desde hace más de una década y primero en capacidad de asientos programados, con 5,34 millones de plazas de salida en agosto de 2025 (10,68 millones en ambos sentidos), según OAG

Un crecimiento acumulado del 33,6% en el tráfico de pasajeros en la última década

Una capacidad actual de más de 160 millones de pasajeros al año

En 2023, Emiratos concentró el 2,3% del tráfico internacional de pasajeros y el 32,2% del regional, consolidándose como uno de los países más conectados por vía aérea. Solo en 2024 se registraron más de un millón de movimientos de aeronaves en su espacio aéreo.

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el sector aéreo aporta más de 92.000 millones de dólares anuales a la economía nacional, lo que equivale a cerca del 18% del PIB. El empleo directo alcanza los 206.800 puestos de trabajo y, sumando los efectos indirectos del turismo, las cadenas de suministro y el consumo, la cifra asciende a casi un millón de empleos.

La aviación desempeña además un papel clave en el comercio internacional: en 2024, Emiratos transportó 4,36 millones de toneladas de carga, situándose como el séptimo mercado aéreo mundial en volumen.

Más allá de su impacto económico, el sector respalda el intercambio cultural, el turismo, el acceso a la educación y la sanidad y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Los vuelos se han abaratado: entre 2011 y 2023 el precio medio real cayó un 35%. Solo en 2023 se registraron 3.668 vuelos por cada mil habitantes.

El sector aéreo emiratí se ha consolidado como referencia mundial, demostrando cómo la inversión estratégica en infraestructuras puede impulsar un desarrollo económico y social sostenible y asegurar el futuro del país.