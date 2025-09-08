Un puente aéreo humanitario de Dubái envía ayuda vital a Afganistán tras el devastador terremoto

DUBÁI, 8 de septiembre de 2025 (WAM) — Por orden del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, la organización Dubai Humanitarian ha enviado un puente aéreo de emergencia a Afganistán en respuesta al terremoto que sacudió el país a finales de la semana pasada.

La operación, organizada en colaboración con miembros de la comunidad humanitaria de Dubai Humanitarian, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Depósito de Respuesta Humanitaria de la ONU (PMA/UNHRD) y UNICEF, partió de Dubái en un carguero B747 con destino a Kabul.

El envío incluye unas 84 toneladas de suministros de socorro esenciales, como material médico, equipos de refugio y otros artículos de ayuda de emergencia, valorados en más de 929.500 dólares (3,4 millones de dirhams). Se espera que la ayuda beneficie a cerca de 730.000 personas afectadas por el desastre natural.

Giuseppe Saba, consejero delegado y miembro del consejo de Dubai Humanitarian, declaró: «Dubai Humanitarian permite a las organizaciones actuar de manera rápida y eficaz cuando se producen desastres. Tras el terremoto, coordinamos de inmediato con nuestros miembros, incluidas agencias y organizaciones humanitarias internacionales, para evaluar las necesidades sobre el terreno y dar prioridad a la preparación de suministros esenciales.

Este puente aéreo refleja nuestro compromiso colectivo de apoyar al pueblo de Afganistán en un momento de necesidad. Bajo la visión del jeque Mohammed bin Rashid, seguimos reforzando el papel de Dubái como centro mundial de preparación y respuesta, garantizando que los socios internacionales puedan actuar de forma conjunta frente a crisis naturales y humanitarias. Esta misión es una muestra del compromiso permanente de Emiratos con su papel humanitario en todo el mundo».