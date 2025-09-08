Al Zeyoudi visita Hungría para reforzar las relaciones bilaterales de comercio e inversión

BUDAPEST, Hungría, 8 de septiembre de 2025 (WAM) — El ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, inició una visita oficial a Hungría, en la que mantuvo reuniones con autoridades del Gobierno y representantes del sector privado con el objetivo de impulsar el comercio, la inversión y la cooperación empresarial entre ambos países.

Al Zeyoudi se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijjártó, y con el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony. En los encuentros se analizaron vías para ampliar las relaciones comerciales y fomentar alianzas del sector privado que contribuyan al crecimiento económico de ambas naciones.

Al subrayar el fortalecimiento de los lazos comerciales entre Emiratos y Hungría, Al Zeyoudi declaró: «Es un placer volver a visitar Hungría. Nuestra visión compartida de desarrollo sostenible e innovación abre grandes oportunidades de colaboración para reforzar nuestra relación económica. Nuestra asociación ya ha registrado un crecimiento notable en los últimos años, con el comercio no petrolero alcanzando los 793,7 millones de dólares en 2024 y superando los 434,2 millones en el primer semestre de 2025, un incremento interanual del 29,4%. Estamos bien posicionados para mantener este impulso».

Como parte de su visita, el ministro asistió a una recepción en la embajada emiratí en Budapest, organizada por el embajador Saud Hamad Ghanem Hamad Al Shamsi, a la que acudieron destacados empresarios húngaros. Entre ellos figuraban Bálint Lévai, consejero delegado de BiotechUSA; Gábor Bürchner, director de inversiones de GB Partners; Tamás Szauer, consejero delegado de HVG Media; Balázs Gellért, copropietario de Naturtex; Andor Nagy, consejero delegado de Dentons Hungría; József Varga, consejero delegado de Tolnagro; y László Breier, cofundador de la cadena CBA.

La visita de Al Zeyoudi se enmarca en una serie de viajes recíprocos de alto nivel en los últimos años, incluida la realizada por dirigentes emiratíes en julio de este año, en la que se firmaron varios acuerdos y memorandos de entendimiento destinados a ampliar la cooperación en diversos sectores de desarrollo.

En 2024, Emiratos y Hungría dieron un paso decisivo al firmar un Acuerdo de Cooperación Económica, concebido para estrechar vínculos en sectores clave como la industria, el comercio, la inversión, el turismo, la logística, las infraestructuras y el sector inmobiliario. Este compromiso se consolidó con la creación de un comité conjunto para supervisar los compromisos económicos bilaterales. Además, se habían rubricado ya memorandos de entendimiento en ámbitos como la agricultura, el espacio y la creación del Consejo Empresarial Emiratos-Hungría.

Las conversaciones durante la visita destacaron la visión común de ambos países de promover un crecimiento económico sostenible y la innovación, con énfasis en la necesidad de incrementar el comercio, la inversión y la colaboración en sectores estratégicos como las energías renovables, la tecnología, la construcción y la logística. Ambas partes expresaron optimismo respecto al potencial de nuevas inversiones y proyectos conjuntos que impulsen sus economías y fortalezcan la participación del sector privado.