El príncipe heredero de Abu Dabi participa en la cumbre virtual de líderes de los BRICS en representación del presidente de Emiratos

ABU DABI, 8 de septiembre de 2025 (WAM) — En nombre del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, participó en la cumbre virtual de líderes de los BRICS, convocada por Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.

El jeque Khaled transmitió el mensaje de Emiratos Árabes Unidos, en el que trasladó los saludos del presidente emiratí a los países participantes, así como sus mejores deseos para el éxito del encuentro.

Subrayó que Emiratos valora los esfuerzos de Brasil en la dirección del grupo desde el inicio de su presidencia este año y destacó los resultados alcanzados durante la XVII Cumbre de los BRICS, celebrada en Río de Janeiro los días 6 y 7 de julio de 2025.

El príncipe heredero recalcó que los BRICS constituyen un marco esencial de acción internacional colectiva, capaz de impulsar el desarrollo de sus Estados miembros y pueblos, al tiempo que promueve la prosperidad global compartida. Una visión que, señaló, coincide con el compromiso de Emiratos de forjar asociaciones económicas y comerciales que refuercen el desarrollo sostenible y generen crecimiento para todas las naciones.

La cumbre virtual abordó formas de mejorar la cooperación y facilitar el comercio exterior entre los países miembros, así como de avanzar en la integración económica mediante proyectos conjuntos en sectores clave como infraestructuras, energía y transformación digital, promoviendo a la vez un crecimiento sostenible en los países en desarrollo. Los líderes destacaron asimismo la importancia de fortalecer el diálogo político sobre cuestiones económicas globales y de afrontar los retos del sistema comercial internacional.

En la reunión participaron Xi Jinping, presidente de China; Vladímir Putin, presidente de Rusia; Abdelfatah Al Sisi, presidente de Egipto; Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica; Masoud Pezeshkian, presidente de Irán; Prabowo Subianto, presidente de Indonesia; Subrahmanyam Jaishankar, ministro de Asuntos Exteriores de India; y Gedion Timothewos, ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía.