Las atletas de Olimpiadas Especiales Emiratos ganan seis medallas en los Juegos Internacionales

AVEIRO, Portugal, 8 de septiembre de 2025 (WAM) — Las atletas de Olimpiadas Especiales Emiratos se alzaron con seis medallas en su participación en los primeros Juegos Internacionales de Verano de Olimpiadas Especiales de Portugal, celebrados en la ciudad de Aveiro durante tres días.

El torneo reunió a más de 300 deportistas de ocho países: Portugal, Emiratos Árabes Unidos, España, Italia, Malta, Mónaco, Rumanía y Andorra, en una competición de alto nivel.

La delegación emiratí logró una medalla de oro, tres de plata y dos de bronce en gimnasia rítmica, en las pruebas de aro y pelota.