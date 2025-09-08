Abdulla Al Hamed explora la cooperación mediática en Ruanda

KIGALI, 8 de septiembre de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios (NMO, por sus siglas en inglés) y del Consejo de Medios de Emiratos, se reunió con varios ministros y altos cargos ruandeses durante su visita a Ruanda. Las conversaciones se centraron en reforzar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación, en particular en el ámbito mediático, además de explorar oportunidades en el campo del desarrollo sostenible.

El presidente de la NMO mantuvo un encuentro con James Kabarebe, ministro de Estado para la Integración Regional en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que ambas partes abordaron las perspectivas de cooperación en distintos sectores. Subrayaron la importancia de los medios como herramienta para apoyar las relaciones bilaterales y consolidar asociaciones estratégicas que fortalezcan la presencia regional e internacional de ambos países.

También se entrevistó con Jean-Damascène Bizimana, ministro de Unidad Nacional y Participación Cívica. La reunión giró en torno a las posibilidades de colaboración en áreas relacionadas con la identidad nacional y la participación comunitaria, poniendo el acento en el papel de los medios como socios clave para fomentar una sociedad cohesionada y comprometida capaz de afrontar desafíos y construir el futuro.

En un contexto relacionado, Al Hamed se reunió con Doris Uwicyeza Picard, directora ejecutiva de la Junta de Gobernanza de Ruanda (RGB); Cleophas Barore, director general de la Agencia de Radiodifusión de Ruanda (RBA); y Yolande Makolo, portavoz del Gobierno. En estas reuniones se abordaron fórmulas para desarrollar la cooperación en medios de comunicación y radiodifusión pública, así como el intercambio de conocimientos institucionales y técnicos.

Las conversaciones incluyeron además la próxima cumbre Bridge, que se celebrará en Abu Dabi en diciembre. Se destacaron los temas centrales del encuentro y su papel como plataforma de diálogo internacional, subrayando que contribuirá a reforzar la cooperación mediática y al desarrollo del sector para adaptarse a los cambios globales.

Al término de su visita, Al Hamed recorrió la sede de Irembo, empresa ruandesa líder en soluciones tecnológicas y gobernanza digital, donde fue recibido por su director ejecutivo, Israel Bimpe. Conoció la experiencia de Irembo en la digitalización de servicios públicos y la agilización de trámites administrativos a través de distintas plataformas, así como sus iniciativas en identidad digital, inteligencia artificial y telemedicina. También se informó sobre el papel de la compañía en la mejora de la transparencia, la reducción de la burocracia, el impulso a la economía sin efectivo y la ampliación del acceso de los ciudadanos a los servicios.

«Bajo el liderazgo del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Emiratos Árabes Unidos está comprometido a reforzar sus relaciones y ampliar la cooperación con todas las naciones, en particular en África. Ese compromiso refleja la firme convicción del país en la importancia de la asociación internacional y en su papel para fomentar la estabilidad y el desarrollo», declaró Al Hamed.

«Esta visita representa un nuevo paso en nuestra cooperación con Ruanda, abriendo horizontes más amplios para la creación de proyectos conjuntos que fortalezcan la capacidad de las comunidades de alcanzar sus aspiraciones y participar activamente en la construcción de un futuro mejor para las próximas generaciones», añadió.