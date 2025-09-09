Mohammed bin Rashid anuncia nuevos nombramientos ministeriales en el Gobierno de Emiratos

DUBÁI, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — Por directiva del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, anunció este martes nuevos nombramientos ministeriales en el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

El jeque Mohammed bin Rashid confirmó el nombramiento de Lana Zaki Nusseibeh como ministra de Estado y de Saeed Mubarak Rashed Al Hajeri también como ministro de Estado.

«Tras las consultas con el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, anunciamos hoy el nombramiento de Lana Nusseibeh y Saeed Al Hajeri como ministros de Estado en el Gobierno de Emiratos. Les deseamos mucho éxito en el desempeño de sus actuales y futuras responsabilidades, y expresamos nuestro reconocimiento a todos nuestros equipos nacionales en Emiratos por su dedicación y servicio», señaló el primer ministro.

Lana Zaki Nusseibeh fue asistente del ministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Políticos y representante permanente de Emiratos ante Naciones Unidas entre septiembre de 2013 y abril de 2024. Antes de la entrada de Emiratos en el Consejo de Seguridad, copresidió entre 2017 y 2019 las negociaciones intergubernamentales sobre la reforma del Consejo, donde dirigió los debates sobre reformas institucionales en el marco de la ONU.

En 2017 presidió la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres y ocupó la vicepresidencia de la Asamblea General de la ONU. También copresidió el Grupo de Trabajo ad hoc sobre la revitalización de la Asamblea General entre 2016 y 2017, y desde 2015 ha sido copresidenta del grupo Amigos del Futuro de Naciones Unidas junto al Reino Unido.

Saeed Al Hajeri preside desde junio de 2025 la Emirates Medicines Foundation y anteriormente fue asistente del ministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Económicos y Comerciales. Es licenciado en Administración de Empresas por el Lewis & Clark College de Estados Unidos, analista financiero certificado (CFA) y cursó el Programa Avanzado de Educación Ejecutiva en la Harvard Business School.

Al Hajeri ha ocupado cargos de liderazgo en instituciones nacionales e internacionales, entre ellos director ejecutivo de la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (ADIA) y presidente del Instituto CFA. También formó parte de los consejos de administración de entidades estratégicas, como presidente del Abu Dhabi Commercial Bank, presidente de la compañía Salama Islamic Arab Insurance, miembro del consejo de Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) y de la Organización Zayed para Personas con Determinación.

En 2007 fue reconocido por el Foro Económico Mundial como uno de los 250 Jóvenes Líderes Globales. Al Hajeri ha contribuido a numerosos comités nacionales de economía e inversión y actualmente representa a Emiratos como sherpa ante el grupo BRICS, participando en compromisos internacionales de alto nivel.