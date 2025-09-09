Humaid bin Rashid: Emiratos sitúa la salud de sus ciudadanos y residentes como máxima prioridad

AJMAN, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ajman, afirmó que desde su fundación Emiratos Árabes Unidos ha concedido gran importancia al sector sanitario, considerándolo una piedra angular en la construcción de capacidades humanas y en la mejora de la calidad de vida.

«Hoy somos testigos de los frutos de esta visión en un sistema sanitario integrado que cumple con los más altos estándares internacionales y que sitúa la salud de los ciudadanos y residentes de Emiratos en el primer plano de prioridades», añadió.

El jeque Humaid hizo estas declaraciones durante la recepción este martes, en su Majlis de la Corte Emiral y en presencia del príncipe heredero de Ajman y presidente del Consejo Ejecutivo, jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, al director general del grupo Saudi German Health UAE, Ahmed Eissa, y a una delegación de la entidad.

El gobernante de Ajman subrayó que el sector médico privado es un socio clave en el avance del sistema sanitario, al desempeñar un papel activo en la prestación de servicios avanzados y en la mejora de la eficiencia del sistema nacional. Añadió que Ajman siempre acoge con satisfacción las iniciativas e inversiones médicas que contribuyan a servir a la comunidad y a satisfacer sus necesidades.

La delegación del grupo Saudi German Health expresó su agradecimiento y reconocimiento al gobernante y al príncipe heredero de Ajman por su apoyo constante al sector sanitario y por facilitar la puesta en marcha de proyectos de salud.

A la reunión asistieron varios jeques y responsables.