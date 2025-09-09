Israel lanza un ataque contra residencias de dirigentes de Hamás en Doha

DOHA, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — El Gobierno de Qatar anunció que Israel llevó a cabo este martes un ataque contra las residencias de varios miembros del Buró Político de Hamás en Doha.

Según un comunicado difundido por la Agencia de Noticias de Qatar, las fuerzas de seguridad, la defensa civil y otras autoridades competentes respondieron de inmediato al incidente y adoptaron las medidas necesarias para contener sus consecuencias y garantizar la seguridad de los residentes y de las zonas colindantes.

La nota subrayó que este ataque constituye una violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los ciudadanos y residentes de Qatar.