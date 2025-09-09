Abdullah bin Zayed condena con firmeza el ataque israelí contra Doha

ABU DABI, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, condenó en los términos más duros el “flagrante y cobarde” ataque israelí contra Qatar, y advirtió de que esta agresión temeraria constituye una violación evidente de la soberanía qatarí, una grave infracción del derecho internacional y de la Carta de la ONU, además de una escalada irresponsable que amenaza la paz y la seguridad regional e internacional.

El jeque Abdullah bin Zayed expresó la plena solidaridad de Emiratos con Qatar y reafirmó su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar la seguridad y la protección de sus ciudadanos y residentes. Subrayó la necesidad urgente de un alto el fuego inmediato y alertó de que las provocaciones continuadas socavan la seguridad regional y corren el riesgo de sumir a la región en la inestabilidad, con repercusiones catastróficas para la paz y la seguridad internacionales.

El ministro emiratí instó a la comunidad internacional, y en particular al Consejo de Seguridad de la ONU, a asumir sus responsabilidades legales y morales para frenar a Israel y detener “estos ataques bárbaros”, y recalcó que la continuación de tales agresiones refleja una conducta temeraria que alimenta las tensiones regionales, agrava el conflicto y debilita las perspectivas de seguridad y estabilidad.

Asimismo, advirtió de que la persistencia de ataques de este calibre, en ausencia de una postura internacional firme y disuasoria, tendrá graves repercusiones sobre la paz y la seguridad regional e internacional y consolidará una situación “inaceptable y que no puede pasarse por alto”.