El presidente de Emiratos recibe al gobernante de Umm Al Qaiwain

ABU DABI, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al jeque Saud bin Rashid Al Mualla, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Umm Al Qaiwain, en presencia del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y jefe de la Corte Presidencial.

El encuentro, celebrado en el palacio Qasr Al Bahr, en Abu Dabi, incluyó un intercambio de saludos con los asistentes y una conversación cordial entre los líderes.

La reunión abordó además diversos asuntos nacionales, con especial atención al bienestar de los ciudadanos, considerado una prioridad fundamental y un pilar central de la agenda de desarrollo de Emiratos. El diálogo reafirmó el compromiso del país de capacitar a los emiratíes para desempeñar un papel activo en el progreso nacional y consolidar los logros alcanzados, reflejo de la convicción de que invertir en las personas es la vía más eficaz para garantizar un futuro seguro y próspero.

En la reunión estuvieron presentes el príncipe heredero de Abu Dabi, jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el príncipe heredero de Umm Al Qaiwain, jeque Rashid bin Saud bin Rashid Al Mualla; el vicegobernante de Umm Al Qaiwain, jeque Ahmed bin Saud bin Rashid Al Mualla; el príncipe heredero de Ras Al Khaimah, jeque Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi; el jeque Saif bin Mohammed Al Nahyan; el jeque Suroor bin Mohammed Al Nahyan; el jeque Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente del consejo de la Fundación Benéfica y Humanitaria Zayed bin Sultan Al Nahyan; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior; el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Sultan bin Khalifa Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de las Familias de los Mártires; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; así como Sheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos, junto a varios jeques, ministros, altos cargos, ciudadanos e invitados.