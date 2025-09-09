Egipto condena con firmeza el ataque de Israel contra Qatar

EL CAIRO, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — Egipto condenó con dureza el ataque de Israel contra la capital de Qatar, Doha, al que calificó de grave violación del derecho internacional y de la soberanía de los Estados, según informó la Presidencia egipcia.

«Egipto expresa su firme condena y profunda desaprobación del acto de agresión llevado a cabo hoy por las fuerzas israelíes contra el Estado hermano de Qatar, que tuvo como objetivo una reunión de dirigentes palestinos en la capital qatarí, Doha, para debatir fórmulas de alcanzar un alto el fuego, en flagrante violación del derecho internacional, de los principios de respeto a la soberanía estatal y de la inviolabilidad de los territorios».

El Ejecutivo egipcio subrayó que «la agresión israelí contra Qatar constituye un precedente peligroso y un desarrollo inaceptable, y supone un ataque directo a la soberanía del Estado hermano de Qatar, que desempeña un papel central en los esfuerzos de mediación para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza».