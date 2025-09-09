El presidente de Ruanda se reúne con Abdulla Al Hamed

KIGALI, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Ruanda, Paul Kagame, recibió en Kigali a Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios y del Consejo de Medios de Emiratos Árabes Unidos, para analizar fórmulas que refuercen las relaciones bilaterales en distintos ámbitos de interés común.

Durante la reunión, Al Hamed transmitió a Kagame los saludos del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan y le deseó prosperidad y un progreso continuo para Ruanda y su pueblo.

Kagame, por su parte, devolvió el saludo al mandatario emiratí, destacó la solidez de las relaciones entre ambos países y expresó sus mejores deseos de crecimiento y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Emiratos.

El encuentro abordó también la necesidad de reforzar la cooperación bilateral en diversos sectores. Ambas partes subrayaron los sólidos vínculos que unen a las dos naciones y la voluntad de sus líderes de ampliar la asociación en beneficio de los intereses compartidos y de fomentar oportunidades de desarrollo sostenible.

Más temprano, Al Hamed se reunió con Jean-Guy Afrika, director ejecutivo de la Junta de Desarrollo de Ruanda. La reunión se centró en las vías para ampliar la cooperación y la coordinación en distintas áreas de desarrollo, con el fin de servir a los intereses mutuos y respaldar el camino de crecimiento y prosperidad de ambos países y sus pueblos.