Al-Azhar, el Consejo Musulmán de Sabios y el Parlamento Árabe condenan la agresión de Israel contra Qatar

EL CAIRO, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — Al-Azhar Al-Sharif, el Consejo Musulmán de Sabios y el Parlamento Árabe condenaron con firmeza el ataque de Israel contra Qatar, al que calificaron de violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía de los Estados.

El jeque Ahmed Al-Tayeb, gran imán de Al-Azhar, afirmó en un comunicado que esta grave agresión contra la soberanía de Qatar revela las intenciones y planes israelíes de sembrar el caos y desestabilizar la región.

El Consejo Musulmán de Sabios subrayó asimismo que el ataque constituye una vulneración evidente de la soberanía de Qatar y contradice las leyes y cartas internacionales. En una nota emitida este martes, el Consejo expresó su plena solidaridad con Qatar y advirtió del grave peligro de esta agresión y de sus serias repercusiones sobre los esfuerzos de paz, que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

Por su parte, Mohammed bin Ahmed Al-Yamahi, presidente del Parlamento Árabe, declaró en un comunicado emitido por la tarde la plena solidaridad de la institución con Qatar —su liderazgo, Gobierno y pueblo— y pidió a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU que asuman sus responsabilidades para frenar los repetidos ataques israelíes, disuadirlos y salvaguardar la soberanía de los Estados y la seguridad de sus pueblos.