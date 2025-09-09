Emiratos expresa su solidaridad con Qatar y transmite sus condolencias por la muerte de un miembro de la fuerza de seguridad

ABU DABI, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos expresó sus condolencias y solidaridad con Qatar por la muerte de un integrante de la Fuerza de Seguridad Interna del país tras el ataque israelí.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí trasladó sus condolencias y su pésame a la familia del fallecido, así como al Gobierno y al pueblo de Qatar, y deseó una pronta recuperación a los agentes de seguridad heridos.

Emiratos reafirmó su plena solidaridad con el “país hermano” y su firme apoyo frente a cualquier amenaza contra la seguridad y la estabilidad de Qatar.