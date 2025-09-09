La ONU condena los ataques de Israel en Qatar

NACIONES UNIDAS, 9 de septiembre de 2025 (WAM) — El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó los ataques de Israel en Qatar.

«Condeno esta violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de Qatar», declaró el jefe de Naciones Unidas.

Guterres añadió que el país desempeña un papel muy positivo en los esfuerzos para lograr un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes.

«Todas las partes deben trabajar para alcanzar un alto el fuego permanente», afirmó en una rueda de prensa con motivo de la presentación de un informe sobre gasto militar.

El secretario general señaló que el ataque israelí pone de relieve la conclusión del informe de que el gasto mundial en conflictos bélicos supera con creces al destinado a la construcción de la paz.