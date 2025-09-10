El rey de Baréin recibe al presidente de Emiratos en una visita fraternal

SAKHIR, 10 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó al Reino de Baréin para una visita fraternal.
El rey Hamad bin Isa Al Khalifa dio la bienvenida al presidente y a la delegación que le acompañaba a su llegada a la base aérea de Sakhir.
Mohamed bin Zayed estuvo acompañado por una comitiva integrada por el jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos de Desarrollo y Héroes de la Patria; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente emiratí; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei, jefe de la Oficina Presidencial de Asuntos Estratégicos y presidente de la Oficina Ejecutiva de Abu Dabi; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada; Faisal Abdulaziz Al Bannai, asesor del presidente para Investigación Estratégica y Asuntos de Tecnología Avanzada; Fahad Alameri, embajador de Emiratos en Baréin; además de otras altas autoridades.