Saud bin Saqr presencia el primer vuelo de prueba de un vehículo eléctrico volador en Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, 10 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras Al Khaimah, presenció el lanzamiento del primer vuelo de prueba de un vehículo eléctrico volador de la compañía china XPENG AEROHT, líder en el sector, en los cielos del emirato.

La demostración tuvo lugar en el Al Jazirah Aviation Club, con la presencia de Zhang Yiming, embajador de China en Emiratos Árabes Unidos, junto a varios jeques y altos cargos. El acontecimiento supone un paso pionero hacia el futuro de la movilidad inteligente y sostenible en el país.

El jeque Saud subrayó que la prueba refleja la visión de Emiratos de construir un futuro basado en la innovación y la sostenibilidad, y encarna el compromiso de Ras Al Khaimah con la adopción de las últimas soluciones tecnológicas en colaboración con grandes empresas internacionales, reforzando su posición como destino preferido para vivir, trabajar, invertir y hacer turismo.

«En Ras Al Khaimah miramos al futuro con ambición, transformando ideas poco convencionales en logros concretos que contribuyen a construir un entorno urbano moderno y sostenible», afirmó el gobernante. «El vuelo de prueba del vehículo eléctrico volador representa un nuevo paso en nuestro camino hacia el desarrollo de soluciones de transporte inteligentes y respetuosas con el medio ambiente, que mejoren la calidad de vida de nuestra población y residentes, al tiempo que respaldan nuestra visión de una economía diversificada, resiliente y orientada al futuro».

Añadió: «Creemos que el mayor reto de nuestro tiempo es construir ciudades más sostenibles y sistemas de transporte más inteligentes y menos contaminantes. Hoy, desde Ras Al Khaimah, reafirmamos que formamos parte de este movimiento global y que somos socios activos en la configuración de su futuro. Lanzar este vehículo no es solo un logro técnico, sino también un mensaje de que estamos tendiendo un puente entre el presente y el futuro y reafirmando nuestro compromiso con un mundo mejor para las próximas generaciones».

El gobernante de Ras Al Khaimah también asistió a la firma de un memorando de entendimiento entre la Autoridad de Transporte de RAK y XPENG AEROHT, con sede en Guangzhou (China), para desarrollar y aplicar tecnologías de vehículos voladores en el emirato, con fines turísticos, recreativos y de operaciones de rescate.