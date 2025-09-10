El presidente de Emiratos y el rey de Baréin abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

SAKHIR, 10 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el rey Hamad bin Isa Al Khalifa, de Baréin, para tratar las relaciones fraternales entre ambos países y explorar vías de cooperación en distintos ámbitos, incluido el desarrollo, en beneficio de los intereses comunes y de las aspiraciones de sus pueblos por un mayor progreso y prosperidad.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Sakhir, durante la visita fraternal del presidente emiratí a Baréin.

El monarca dio la bienvenida al presidente, y ambos mantuvieron una conversación cordial que reflejó los profundos lazos de hermandad entre los dos países y sus dirigentes. Reafirmaron su compromiso mutuo de mantener la consulta permanente, especialmente ante los acontecimientos que atraviesa la región.

Las partes también abordaron diversas cuestiones regionales e intercambiaron puntos de vista sobre asuntos de interés común. En este contexto, condenaron el ataque israelí contra Qatar, al que calificaron de flagrante violación de la soberanía qatarí, de ruptura del derecho internacional y de amenaza a la seguridad y la estabilidad regionales. Advirtieron además de que este tipo de acciones pueden provocar una mayor escalada y socavar las perspectivas de paz en Oriente Próximo.

Ambos dirigentes expresaron su solidaridad con Qatar y subrayaron su respaldo a todos los esfuerzos dirigidos a salvaguardar su seguridad, su integridad territorial y la protección de sus ciudadanos.

En la reunión participaron, por la parte emiratí, el jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos de Desarrollo y Héroes de la Patria; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; así como varios ministros y altos cargos.

Por parte bahreiní asistieron varios jeques, ministros y autoridades de alto nivel.

Al término de la visita, el presidente emiratí partió del Reino de Baréin, donde fue despedido en el aeropuerto por el rey Hamad bin Isa Al Khalifa, acompañado de varias autoridades.