Sultán bin Ahmed Al Qasimi explora la innovación en la 14ª edición del IGCF

SHARJAH, 10 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Sultán bin Ahmed bin Sultán Al Qasimi, vicegobernante de Sharjah y presidente del Consejo de Medios del emirato, realizó un recorrido por la 14ª edición del International Government Communication Forum (IGCF), celebrado en el Expo Centre Sharjah y organizado por la Oficina de Medios del Gobierno bajo el lema “Comunicación para la calidad de vida”.

El jeque Sultán bin Ahmed visitó los pabellones y actividades del foro, concebidos para mostrar las últimas tendencias e innovaciones en comunicación gubernamental.

Asistió a 22 talleres y sesiones interactivas, cada una de ellas centrada en enfoques innovadores y modelos prácticos de comunicación efectiva. Los debates abordaron desafíos globales y regionales como la seguridad alimentaria, la salud pública, la educación, la sostenibilidad medioambiental y la economía verde, y pusieron de relieve cómo la comunicación estratégica puede influir de manera positiva en las comunidades y promover cambios sociales significativos.

Durante la visita, el jeque Sultán bin Ahmed dialogó con representantes de medios de comunicación, instituciones gubernamentales y empresas privadas, conociendo de primera mano sus iniciativas. Los expositores presentaron un amplio abanico de seminarios, conferencias y talleres en los que emplearon herramientas y métodos de comunicación de vanguardia, con el objetivo de reforzar la gobernanza, la transparencia y la participación ciudadana a escala global.

La 14ª edición del IGCF reunió a más de 237 ponentes internacionales, que participaron en 51 sesiones de diálogo como parte de un programa con más de 110 actividades repartidas en 22 plataformas interactivas. El foro incluyó siete conferencias magistrales y 22 talleres especializados, con la participación de organismos gubernamentales, organizaciones internacionales, universidades y empresas de tecnología y medios, lo que consolidó su papel como espacio de referencia para la comunicación estratégica, la influencia en políticas públicas y la innovación colaborativa hacia un futuro sostenible.

Acompañaron al jeque Sultán bin Ahmed en el recorrido altos cargos como Tariq Saeed Allay, director general de la Oficina de Medios del Gobierno de Sharjah; Hassan Yaqoub Al Mansouri, secretario general del Consejo de Medios del emirato; y Alya Bu Ganem Al Suwaidi, directora de la misma Oficina, además de otros responsables y representantes de medios locales, regionales e internacionales.