El papel crucial de los medios en la concienciación y la seguridad alimentaria, a debate en el IGCF

SHARJAH, 10 de septiembre de 2025 (WAM) – Expertos reunidos en el International Government Communication Forum (IGCF) subrayaron que los medios de comunicación desempeñan un papel esencial en la generación de conciencia social y en el fortalecimiento de la responsabilidad hacia los recursos naturales, en especial la seguridad alimentaria, una cuestión estratégica que afecta a la vida de cada individuo. Añadieron que los medios son también una herramienta clave en la gestión de crisis y en la transmisión de mensajes efectivos a la opinión pública.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), durante la 14ª edición del foro en Sharjah, los especialistas destacaron que los medios van más allá de informar: son socios centrales en la configuración de políticas públicas y en la sensibilización sobre temas relacionados con la seguridad alimentaria y la gestión de crisis sanitarias, medioambientales y económicas.

Engy Khalil, profesora asociada de Relaciones Públicas en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Sharjah, recalcó que las crisis son situaciones excepcionales que requieren un tratamiento especial, tanto por parte de las instituciones responsables de gestionarlas como de los medios de comunicación, donde la comunicación desempeña un papel esencial.

Por su parte, Zainab Jassim Al Sajwani, responsable del Departamento de Medios de la Autoridad de Recursos Pesqueros de Sharjah (SFRA), afirmó que la participación de la entidad en el foro busca reforzar la implicación ciudadana y destacar el papel de los medios y la comunicación en el apoyo a la sostenibilidad y a la calidad de vida.