Abdullah bin Zayed y el ministro de Exteriores de Egipto abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 10 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió en Abu Dabi a Badr Abdel Ati, ministro de Asuntos Exteriores y Migración de la República Árabe de Egipto.

En la reunión se analizaron los últimos acontecimientos regionales y sus implicaciones para la paz y la seguridad internacionales, tras la reciente agresión israelí contra el Estado de Qatar.

Ambos ministros expresaron su plena solidaridad con Qatar y su apoyo a todas las medidas adoptadas para salvaguardar su seguridad y proteger a sus ciudadanos y residentes.

El jeque Abdullah bin Zayed subrayó que el respeto a la soberanía de los Estados es un principio fundamental de las relaciones internacionales y que cualquier violación de este principio constituye una infracción flagrante de la Carta de la ONU y del derecho internacional. Recalcó, además, la importancia de que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades para detener las acciones israelíes, calificadas de temerarias y agresivas.

Abdullah bin Zayed y Abdel Ati exploraron igualmente vías para reforzar los esfuerzos conjuntos hacia una paz integral en la región, basada en la solución de dos Estados, que contribuya a fortalecer la seguridad, la estabilidad y el desarrollo.

El encuentro abordó también las relaciones fraternales entre Emiratos y Egipto y las posibilidades de ampliar la cooperación dentro de su destacada asociación estratégica. Las conversaciones incluyeron la colaboración en sectores clave como la economía, el desarrollo y el comercio, entre otros ámbitos que apoyan las aspiraciones de crecimiento y prosperidad de ambos países.

El jeque Abdullah reafirmó los profundos lazos de hermandad que unen a Emiratos y Egipto y el compromiso compartido de impulsar la cooperación bilateral para lograr avances y prosperidad en beneficio de ambos pueblos.

A la reunión asistieron también el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan y Lana Zaki Nusseibeh, ministros de Estado.