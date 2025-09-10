Al Zeyoudi se reúne con el Consejo Empresarial Italiano para reforzar el comercio, la inversión y la colaboración del sector privado

ABU DABI, 10 de septiembre de 2025 (WAM) – El ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, mantuvo un encuentro con el Consejo Empresarial Italiano en Emiratos para analizar estrategias destinadas a impulsar el comercio, la inversión y la cooperación del sector privado entre ambos países. La reunión subrayó el compromiso emiratí de estrechar los lazos económicos con Italia, un socio clave dentro de la Unión Europea.

Durante las conversaciones, Al Zeyoudi destacó la importancia de la relación económica entre Emiratos e Italia y señaló el notable crecimiento del comercio bilateral no petrolero, que alcanzó los 14.000 millones de dólares en 2024, lo que supone un aumento del 19,7 % respecto a 2023 y del 22,2 % en comparación con 2022. En la primera mitad de 2025, el comercio bilateral ascendió a 7.900 millones de dólares, un 14,6 % más que en el mismo periodo de 2024 y un 12,3 % por encima de la segunda mitad de ese mismo año. En 2024, Italia se consolidó como el principal socio de Emiratos en comercio no petrolero dentro de la UE y el duodécimo a nivel mundial, con una participación del 1,7 % en el comercio global emiratí.

«Emiratos está comprometido a seguir reforzando nuestra asociación económica con Italia, que ha registrado un crecimiento sostenido de los flujos comerciales no petroleros en los últimos cinco años», afirmó Al Zeyoudi. «Las conversaciones de hoy se centraron en ampliar las vías de colaboración del sector privado que resulten mutuamente beneficiosas. Estamos especialmente interesados en explorar proyectos en tecnología, energías renovables, sanidad e infraestructuras que puedan impulsar el crecimiento en ambas naciones».

El ministro añadió: «Trabajando juntos seguimos abriendo nuevas oportunidades que no solo fomentan el crecimiento económico, sino que también contribuyen al desarrollo sostenible de nuestros países».

El encuentro sirvió como plataforma para debatir diversas iniciativas y acuerdos en curso destinados a aprovechar el marco existente de comercio e inversión en beneficio mutuo. Al Zeyoudi subrayó la importancia de invertir en proyectos sostenibles e innovadores que generen empleo y creen valor económico duradero en los dos países. La relación entre Emiratos e Italia mantiene una trayectoria positiva, con ambas partes decididas a fomentar asociaciones que conduzcan a un crecimiento sostenible y a avances tecnológicos.

La reunión concluyó con el compromiso compartido de seguir explorando proyectos conjuntos que fortalezcan las relaciones comerciales y los vínculos económicos entre Emiratos e Italia, allanando el camino hacia un futuro próspero para ambos países.