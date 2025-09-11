El Consejo de Medios de Emiratos sanciona y cita a un anunciante por un anuncio no conforme

ABU DABI, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – El Consejo de Medios de Emiratos Árabes Unidos informó de que había detectado una cuenta publicitaria en una red social que vulneraba las condiciones y normas que rigen la publicidad establecidas en el reglamento ejecutivo del sector.

El organismo reafirmó su compromiso de vigilar y regular cualquier práctica publicitaria no conforme, e instó a anunciantes, empresas e influencers en plataformas digitales a cumplir estrictamente con la normativa y los estándares aprobados para promover un entorno mediático responsable y fiable.

Según el Consejo, el anuncio incluía afirmaciones médicas y terapéuticas sin fundamento sobre un producto y carecía de la aprobación oficial de la autoridad sanitaria competente. El contenido, además, contenía información engañosa que contravenía los estándares profesionales del sector.

El Consejo añadió que ha citado al anunciante e iniciado acciones legales contra él de acuerdo con la legislación vigente.