El presidente de Emiratos y el sultán de Omán abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

SALALAH, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo conversaciones con el sultán Haitham bin Tariq, del Sultanato de Omán, para analizar los lazos fraternales entre ambos países y explorar vías para profundizar la cooperación en beneficio de sus intereses comunes y de las aspiraciones de sus pueblos de mayor progreso y prosperidad.

El encuentro tuvo lugar durante la visita fraternal de Mohamed bin Zayed a Omán, donde fue recibido por el sultán Haitham bin Tariq y su delegación en el Palacio Al Hosn de Salalah. Ambos líderes intercambiaron mensajes cordiales que reflejaron la solidez de los vínculos históricos y los lazos duraderos entre sus países y pueblos.

Revisaron la evolución de las relaciones bilaterales y los avances logrados en distintos ámbitos de cooperación, y reiteraron su compromiso compartido de seguir reforzando estos lazos. También abordaron la situación regional, incluido el ataque israelí contra Qatar, que condenaron con firmeza, expresando su plena solidaridad con el país y su apoyo a todas las medidas destinadas a proteger su soberanía, seguridad y la vida de sus ciudadanos. Subrayaron que dicho ataque constituye una violación de la soberanía nacional, una infracción del derecho internacional y una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales.

Las conversaciones incluyeron asimismo los progresos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Ambos dirigentes reafirmaron su compromiso conjunto de fortalecer la integración en el Golfo y respaldar iniciativas que impulsen los objetivos del CCG, profundicen la cooperación entre sus Estados miembros y satisfagan las aspiraciones de sus pueblos en materia de desarrollo y prosperidad. También intercambiaron puntos de vista sobre varios asuntos regionales e internacionales de interés común.

Mohamed bin Zayed destacó que Emiratos y Omán mantienen lazos fraternales profundamente arraigados que van más allá de los ámbitos político y económico, abarcando conexiones sociales y culturales. Recordó que el fundador de Emiratos, el fallecido jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, y el difunto sultán Qaboos bin Said desempeñaron un papel histórico en el establecimiento de los cimientos de esta relación, un legado que ambas naciones siguen honrando y desarrollando. Añadió que las relaciones entre Emiratos y Omán son un modelo de entendimiento mutuo, respeto y cooperación al servicio del bien común y de la prosperidad de ambos países y de la región en general.

El presidente emiratí agradeció al sultán Haitham bin Tariq la cálida bienvenida y la hospitalidad brindada a él y a su delegación durante la visita.

En la reunión estuvieron presentes los jeques Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Oficina Presidencial; Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos de Desarrollo y Héroes de la Patria; Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Oficina Presidencial para Asuntos Especiales; y Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente emiratí, junto a varios ministros y altos cargos.

Por parte omaní asistieron los jeques Shihab bin Tarik Al Said, vice primer ministro para Asuntos de Defensa; Theyazin bin Haitham bin Tarik Al Said, ministro de Cultura, Deportes y Juventud; y Bilarab bin Haitham Al Said, además de varios ministros y altos responsables.

Más tarde, Mohamed bin Zayed abandonó el Sultanato de Omán. Fue despedido en el aeropuerto real de Salalah por el sultán Haitham bin Tariq, acompañado de ministros y altos funcionarios.