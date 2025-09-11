El embajador no residente de Emiratos presenta sus credenciales al presidente de Guatemala

GUATEMALA, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – Salem Rashed Alowais, embajador de Emiratos Árabes Unidos ante los Estados Unidos Mexicanos, presentó sus credenciales como embajador no residente de Emiratos en la República de Guatemala al presidente Bernardo Arévalo de León, en el Palacio Nacional de la Cultura. El acto contó también con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez Alvarado.

Alowais transmitió los saludos del presidente emiratí, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y jefe de la Oficina Presidencial, al presidente Arévalo, junto con sus deseos de desarrollo y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Guatemala.

Por su parte, Arévalo envió sus saludos a los dirigentes de Emiratos y expresó sus mejores deseos de progreso y bienestar para el Gobierno y el pueblo emiratí. Asimismo, deseó al embajador éxito en sus funciones y reiteró la disposición de su país a brindar todo el apoyo posible para facilitar su labor.

Alowais expresó su orgullo por representar a Emiratos en Guatemala y subrayó su compromiso de reforzar las relaciones bilaterales en distintos ámbitos para contribuir al fortalecimiento de los lazos entre ambas naciones.