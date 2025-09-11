Emiratos condena enérgicamente las declaraciones hostiles de Netanyahu contra Qatar y reafirma su plena solidaridad

ABU DABI, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó con firmeza las declaraciones hostiles formuladas por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contra Qatar.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que la seguridad y la estabilidad de Qatar forman parte integral de la seguridad y la estabilidad de los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), y recalcó que cualquier agresión contra un miembro del CCG constituye un ataque al marco de seguridad colectiva del Golfo.

El ministerio reiteró además el rechazo categórico de Emiratos a las declaraciones israelíes, que incluyeron amenazas futuras dirigidas a Qatar, y advirtió de que la persistencia de este tipo de retórica provocadora y hostil socava las perspectivas de estabilidad y empuja a la región hacia escenarios de extrema peligrosidad.