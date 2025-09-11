Emiratos envía 2.500 toneladas de ayuda a los damnificados por el terremoto en Afganistán

ABU DABI, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – Un buque de ayuda de Emiratos Árabes Unidos zarpó rumbo al puerto de Gwadar, en Pakistán, desde donde su carga será trasladada por tierra hasta Afganistán para asistir a la población afectada por el reciente terremoto que sacudió el país.

La embarcación transporta 2.500 toneladas de alimentos, suministros médicos y material de refugio, en cumplimiento de las directrices del presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

La iniciativa forma parte del puente aéreo y marítimo de ayuda puesto en marcha por Emiratos para apoyar al pueblo afgano tras el seísmo que golpeó las regiones orientales del país.

El Mando de Operaciones Conjuntas confirmó que el envío fue preparado en cooperación con la Agencia Emiratí de Ayuda y con la participación de varias organizaciones benéficas y humanitarias del país, reflejando el espíritu de solidaridad nacional y la integración de esfuerzos para proporcionar asistencia urgente a Afganistán.

La operación se inscribe en el marco del compromiso de Emiratos con el fortalecimiento de la respuesta humanitaria inmediata en favor del pueblo afgano, ayudando a superar las repercusiones de estas circunstancias excepcionales y atendiendo sus necesidades básicas.

Este apoyo refleja los valores humanitarios que inspiran la acción exterior de Emiratos, centrada en promover la paz y la estabilidad en la región, prestar ayuda a los afectados por crisis humanitarias y reafirmar su compromiso con las labores de socorro en todo el mundo.