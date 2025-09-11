La OPEP: la resiliencia de la economía no petrolera de Emiratos sostiene el crecimiento y refuerza su posición como centro global de comercio

VIENA, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en su Informe Mensual del Mercado Petrolero (MOMR) de septiembre de 2025, subrayó que las actividades no relacionadas con el petróleo en Emiratos Árabes Unidos mantienen una fuerte resiliencia, con un crecimiento estable de la producción total.

El documento señaló que el Índice de Gestores de Compras (PMI) del país repuntó en agosto hasta 53,3, tras descender en julio a 52,9 —su nivel más bajo en cuatro años— debido a la incertidumbre regional y a la creciente competencia que afectaron a los nuevos pedidos.

La OPEP destacó además que la solidez macroeconómica del país se refleja en la ratificación de la calificación de crédito soberano “AA-” con perspectiva estable por parte de Fitch Ratings, lo que refuerza la fortaleza de los activos soberanos y aumenta la confianza de los inversores.

El buen desempeño del comercio no petrolero reforzó asimismo los esfuerzos de diversificación, con un crecimiento del 24 % en el comercio exterior en el primer semestre de 2025, muy por encima del avance global del 1,8 %. Este resultado, según el informe, consolida el papel de Emiratos como centro mundial de comercio y respalda el dinamismo de los sectores no petroleros a lo largo del año.

El turismo fue señalado como otro motor clave, con Dubái recibiendo casi 10 millones de visitantes en los primeros seis meses de 2025. Este resultado está en línea con la agenda económica “D33”, que pretende situar a la ciudad como un destino global de referencia, contribuyendo a los ingresos fiscales y a la estabilidad macroeconómica.

En cuanto al mercado mundial del crudo, el informe indicó que la previsión de crecimiento de la demanda en 2025 se mantiene en torno a 1,3 millones de barriles diarios (mb/d) interanual, sin cambios respecto a la estimación del mes anterior. En los países de la OCDE, la demanda aumentará en unos 0,1 mb/d en 2025, mientras que en los no pertenecientes a la OCDE crecerá en torno a 1,2 mb/d.

Para 2026, la OPEP prevé un incremento de 1,4 mb/d en la demanda global, también sin variaciones respecto al informe previo. De esa cifra, la demanda en la OCDE se expandirá en 0,2 mb/d, mientras que la de los países no pertenecientes a la OCDE lo hará en torno a 1,2 mb/d. El informe añadió que los combustibles de transporte —incluidos gasolina, queroseno de aviación y diésel— seguirán siendo los principales impulsores de la demanda en ambos años, seguidos de cerca por el GLP y la nafta empleados en el sector petroquímico.