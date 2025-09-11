Hamdan bin Zayed afirma que la educación es clave para construir naciones en un encuentro con una delegación del Ministerio

ABU DABI, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra, afirmó que la educación es un pilar fundamental en la construcción de las naciones y elogió al presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, por situarla en primera línea de las prioridades nacionales.

Hamdan bin Zayed hizo estas declaraciones al recibir en el palacio Al Nakheel, en Abu Dabi, a la ministra de Educación, Sarah bint Yousif Al Amiri, y a su delegación, que le informaron sobre los planes y proyectos del ministerio en la región de Al Dhafra.

El jeque destacó los esfuerzos del ministerio por construir un sistema educativo integrado, mientras que la ministra expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y reiteró el compromiso de la institución con la preparación de una generación capacitada y creativa para el futuro.