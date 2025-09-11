BRIDGE reúne a líderes de los medios y responsables políticos en el IGCF antes de la cumbre de Abu Dabi en diciembre

SHARJAH, 11 de septiembre de 2025 (WAM) – Como parte de la gira preparatoria mundial de la BRIDGE Summit 2025 —considerada la mayor reunión internacional de las industrias de medios, contenidos y entretenimiento, prevista del 8 al 10 de diciembre en Abu Dabi—, BRIDGE organizó un acto especial en Sharjah, en el marco del 14º Foro Internacional de Comunicación Gubernamental (IGCF).

El evento congregó a un grupo selecto de líderes de los sectores de medios, artes y contenidos, junto a responsables gubernamentales y profesionales de la comunicación institucional. El IGCF 2025 sirvió como plataforma estratégica para presentar la visión de BRIDGE, que busca tender un puente global que refuerce el trabajo conjunto en los ámbitos de los medios, el contenido y el entretenimiento.

El foro en Sharjah permitió asimismo a autoridades y profesionales de la comunicación intercambiar visiones y experiencias, y desarrollar herramientas para responder a las rápidas transformaciones globales.

La integración del acto de BRIDGE en el IGCF confirma el papel de Sharjah como plataforma clave para el diálogo institucional y la configuración del futuro de la comunicación gubernamental, gracias a su experiencia en este campo y a su capacidad para innovar en métodos que favorecen la transparencia y una comunicación eficaz entre gobiernos y comunidades.

En la apertura, Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, director general de la Oficina Nacional de Medios de Emiratos y vicepresidente de BRIDGE, subrayó que el IGCF constituye un trampolín natural para BRIDGE en Sharjah, ya que sitúa la comunicación gubernamental en el corazón de la industria de los medios y el contenido. Explicó que los medios ya no son solo una pantalla o un periódico, sino un sistema integrado de objetivos y herramientas que influyen en la conciencia y el desarrollo de las personas y moldean las relaciones entre países y sociedades.

Al Kaabi señaló la ausencia de una plataforma unificada que reúna a creadores, inversores y distribuidores en un mismo espacio, y que BRIDGE aspira a llenar esa laguna mediante un sistema global permanente de cooperación e innovación con un objetivo común: crear el futuro de los medios y el contenido.

Añadió que la comunicación gubernamental ya no se limita a declaraciones oficiales, sino que se extiende al cine, el drama, el entretenimiento y el diálogo público, llegando a la audiencia de forma más rápida, profunda e impactante. Destacó que BRIDGE ofrece a gobiernos y responsables políticos una oportunidad única para redefinir su papel: de la creación de mensajes a la ingeniería de la influencia, del seguimiento de tendencias a la participación en la formulación de políticas y estándares internacionales.

El responsable indicó además que la BRIDGE Summit 2025 no será solo un foro mediático, sino una visión integral que reposiciona a los medios, el contenido y el entretenimiento como pilares de desarrollo, cultura y civilización. “Emiratos, desde el corazón de la región, está construyendo una plataforma que apoya, conecta y empodera; no como un evento pasajero, sino como un sistema duradero que crea valor, oportunidades y abre el camino a asociaciones que trascienden fronteras”.

El programa incluyó un panel titulado “Puentes, no muros” con el creador de contenido Tareq Skaik, quien expuso su visión sobre el papel humanitario del contenido en la vida de las personas y comunidades. Explicó que la motivación para crear y compartir no se limita al deseo de visibilidad, sino que responde a una necesidad interna de dejar una huella que trascienda generaciones y permanezca como testimonio de la cultura y la creatividad de un pueblo.

Skaik defendió que lo que une a las personas es mucho mayor que lo que las separa, aunque la sociedad se haya acostumbrado a rodearse de muros virtuales y grupos cerrados. Recordó un ensayo de su autoría, “You Were the Best Nation”, en el que reflexionó sobre el legado cultural y creativo árabe y concluyó que la región tiene todo lo necesario para servir de modelo e inspiración al mundo.

El creador insistió en que la seguridad, la estabilidad y el liderazgo de la región deben reflejarse con más fuerza en el espacio digital global, mediante contenidos que expresen su verdadera identidad y resalten sus contribuciones civilizacionales. Llamó a profesionales de todas las áreas —ingenieros, médicos, docentes, estudiantes y periodistas— a sumarse a esa responsabilidad compartida, generando contenidos que refuercen una imagen positiva de sus comunidades y ofrezcan narrativas propias frente a las impuestas por otros.

Otra sesión, bajo el título “Planos para un orden mediático que fortalezca la sociedad”, fue impartida por el académico y analista político Moataz Abdel-Fattah y moderada por la periodista Lenah Hassaballah. Abdel-Fattah destacó el papel central de los medios en la difusión de valores y en la construcción de sociedades más cohesionadas. Sostuvo que la responsabilidad de los Estados no se limita a transmitir hechos, sino que incluye también el deber moral de fomentar valores como la iniciativa económica, el consumo consciente y el compromiso con el conocimiento científico.

El analista citó la experiencia de Emiratos en la regulación de los medios y en el fortalecimiento de su papel como referencia de éxito. Subrayó que los medios no pueden operar aislados de otras instituciones de concienciación, como las escuelas y los discursos religiosos y políticos. Defendió la organización de conferencias que reúnan a influenciadores y creadores de contenido para consensuar directrices claras que garanticen la producción de contenidos responsables y constructivos.

Finalmente, advirtió que la inteligencia artificial será un motor clave en la transformación futura de los medios, y que el reto no está en frenar su avance, sino en construir defensas frente a sus riesgos.