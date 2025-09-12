El presidente de Emiratos y los vicepresidentes felicitan al primer ministro de Noruega por su reelección

ABU DABI, 12 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Jonas Gahr Støre, primer ministro del Reino de Noruega, por su victoria para un segundo mandato en las elecciones parlamentarias.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y jefe de la Oficina Presidencial, remitieron también mensajes similares de felicitación al jefe del Gobierno noruego.