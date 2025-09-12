Emiratos, Egipto, Arabia Saudí y Estados Unidos emiten una declaración conjunta sobre la paz y la seguridad en Sudán

ABU DABI, 12 de septiembre de 2025 (WAM) – El QUAD —formado por Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Arabia Saudí y Estados Unidos— emitió una declaración conjunta en la que expone sus esfuerzos para restaurar la paz y la seguridad en Sudán.

Según el comunicado, los ministros de Asuntos Exteriores de los cuatro países, reunidos a invitación de Estados Unidos, celebraron amplias consultas sobre el conflicto sudanés, recordando que ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo y plantea graves riesgos para la paz y la seguridad regionales.

Los ministros acordaron cinco principios fundamentales:

Soberanía e integridad territorial – La soberanía, unidad e integridad territorial de Sudán son esenciales para la paz y la estabilidad. Imposibilidad de una solución militar – No existe una salida militar viable, y el mantenimiento del statu quo causa un sufrimiento inaceptable y riesgos para la seguridad. Acceso humanitario – Todas las partes deben facilitar un acceso rápido, seguro y sin trabas de la ayuda humanitaria, proteger a los civiles conforme al derecho internacional humanitario y a la Declaración de Yeda, y abstenerse de ataques indiscriminados contra infraestructuras civiles. Gobernanza futura – El futuro de Sudán debe decidirlo su pueblo mediante un proceso de transición inclusivo y transparente, no controlado por las facciones en conflicto. Se pidió una tregua humanitaria inicial de tres meses para permitir la entrada de ayuda, seguida de un alto el fuego permanente. A continuación, deberá lanzarse un proceso de transición inclusivo que se concluya en nueve meses, con el objetivo de establecer un gobierno civil independiente, legítimo y responsable. El texto subraya que el futuro de Sudán no puede estar dictado por grupos extremistas vinculados a la Hermandad Musulmana. Fin del apoyo militar externo – El suministro de apoyo militar externo a las partes en conflicto prolonga la guerra y aumenta la inestabilidad regional. Es imprescindible ponerle fin.

Además, los ministros se comprometieron a apoyar un acuerdo negociado con la participación activa de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF); presionar para proteger a la población civil y garantizar la llegada de ayuda humanitaria; promover condiciones que aseguren la seguridad en la región del mar Rojo; combatir las amenazas terroristas y extremistas transnacionales; e impedir que actores desestabilizadores internos o externos se beneficien de la continuidad del conflicto.

El comunicado reafirma el compromiso de los cuatro países con la paz y con aliviar el sufrimiento del pueblo sudanés, así como su disposición a cooperar con Estados africanos y árabes, la ONU y otros socios internacionales. También se abordaron las necesidades urgentes de ayuda humanitaria y de recuperación inicial, y se hizo hincapié en la importancia de movilizar a la comunidad internacional.

Por último, los ministros confirmaron su intención de mantener consultas y reuniones periódicas, tanto a nivel ministerial como técnico, para coordinar los esfuerzos dirigidos a poner fin al conflicto y apoyar una transición inclusiva y transparente. El texto respalda el proceso de Yeda, impulsado por Arabia Saudí y Estados Unidos, para alcanzar un alto el fuego permanente, así como la iniciativa egipcia de diálogo con las fuerzas civiles y políticas sudanesas, que celebró su primera ronda en El Cairo en julio de 2024. El grupo volverá a reunirse en septiembre de 2025.