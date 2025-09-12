Abdullah bin Zayed recibe al presidente de la Comisión de la Unión Africana

ABU DABI, 12 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió a Mahmoud Ali Youssouf, presidente de la Comisión de la Unión Africana (CUA).

Durante el encuentro en Abu Dabi, ambas partes abordaron las relaciones de cooperación entre Emiratos y la CUA, así como las vías para reforzar la colaboración en apoyo a los esfuerzos de desarrollo en los países africanos.

Abdullah bin Zayed felicitó a Youssouf por su nombramiento como presidente de la Comisión y expresó su disposición a trabajar con él para avanzar y fortalecer las relaciones entre Emiratos y África en distintos ámbitos.

El ministro reafirmó también el interés de Emiratos en intensificar la cooperación con la Unión Africana y consolidar unas relaciones positivas y prósperas con los países amigos del continente, en consonancia con las aspiraciones compartidas de alcanzar un desarrollo sostenible y prosperidad económica.

Las dos partes repasaron además la actualidad regional e internacional e intercambiaron puntos de vista al respecto.

A la reunión asistieron también el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, y Mohamed Salem Ahmed Al Rashdi, embajador emiratí en Etiopía y representante permanente del país ante la Unión Africana.