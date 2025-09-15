Dubái instala 520 bucles de inducción en su aeropuerto internacional para mejorar la accesibilidad

DUBÁI, 15 de septiembre de 2025 (WAM) — El aeropuerto internacional de Dubái (DXB) ha completado la instalación de más de 520 bucles de inducción magnética, el mayor despliegue de esta tecnología en el mundo, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de los viajeros con pérdida auditiva, incluidos quienes utilizan audífonos o implantes cocleares. La iniciativa refuerza la ambición de DXB de convertirse en el aeropuerto más accesible e inclusivo del mundo.

Los dispositivos se han integrado en puntos clave de los tres terminales del aeropuerto, como mostradores de facturación, controles de inmigración, puertas de embarque y puestos de información. El sistema permite a los usuarios conectarse de forma automática activando el ajuste de telebobina (T) en sus dispositivos, sin necesidad de emparejamiento ni equipos adicionales.

Majed Al Joker, director de operaciones de Dubai Airports, señaló: «En Dubai Airports estamos comprometidos con que cada pasajero, independientemente de sus capacidades, pueda desplazarse por nuestras terminales con facilidad, dignidad y confianza. La instalación de más de 520 bucles de inducción es una prueba del espíritu de colaboración de nuestra comunidad aeroportuaria oneDXB, incluidos nuestros socios estratégicos y aerolíneas, que hacen posible una experiencia de viaje más accesible e inclusiva para todos».

El proyecto se llevó a cabo en estrecha cooperación con los socios de la comunidad oneDXB, entre ellos Emirates, flydubai, la Policía de Dubái, la Dirección General de Identidad y Extranjería, la Aduana de Dubái, dnata, la Corporación de Ambulancias de Dubái, la Compañía de Taxis de Dubái y Dubai Duty Free.

La instalación se realizó conforme al Código de Diseño Universal de Dubái, que garantiza el acceso inclusivo a espacios públicos e infraestructuras de transporte, y se completó con mínimas interrupciones en las operaciones. Además, el personal de primera línea recibió formación específica para asistir a pasajeros con discapacidad.

Con más de 1.500 millones de personas en el mundo con algún grado de pérdida auditiva, cifra que la Organización Mundial de la Salud estima que ascenderá a 2.500 millones en 2050, los sistemas de comunicación accesible se han convertido en una necesidad en los grandes centros de transporte.

El despliegue de los bucles de inducción forma parte de la estrategia de accesibilidad a largo plazo de Dubai Airports, que combina mejoras en infraestructuras y capacitación de empleados, con el objetivo de ofrecer soluciones prácticas centradas en el pasajero y garantizar que todos los viajeros se sientan bienvenidos y comprendidos en cada etapa de su experiencia aeroportuaria, desde la acera hasta la puerta de embarque.