Dubái Humanitarian envía un segundo puente aéreo de ayuda a Afganistán en menos de una semana

DUBÁI, 15 de septiembre de 2025 (WAM) — Por orden del vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, la organización Dubái Humanitarian ha despachado un segundo puente aéreo de emergencia a Afganistán en menos de una semana, tras el devastador terremoto que sacudió recientemente el país.

La operación, facilitada por Dubái Humanitarian a través del Fondo Global de Impacto Humanitario (GHIF), tiene como objetivo garantizar la entrega rápida de artículos de socorro proporcionados por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

El avión partió el domingo por la mañana de Dubái rumbo a Kabul con 39,8 toneladas de suministros esenciales, entre ellos tiendas de campaña, materiales de refugio, utensilios domésticos como juegos de cocina y medicamentos. La carga, valorada en más de 315.350 dólares (unos 1,16 millones de dirhams), beneficiará a más de 50.000 personas en algunas de las zonas más afectadas.

Este segundo envío sigue al realizado el lunes pasado, que transportó 84 toneladas de ayuda humanitaria en nombre de cuatro agencias de la ONU. Ambas operaciones reflejan el compromiso continuo de Emiratos Árabes Unidos, del emirato de Dubái y de Dubái Humanitarian con la respuesta internacional a la crisis, asegurando que la ayuda llegue con rapidez a las comunidades más golpeadas en Afganistán.