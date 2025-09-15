Mansour bin Zayed llega a Doha para encabezar la delegación de Emiratos en las cumbres extraordinaria del Golfo y árabe-islámica de emergencia

DOHA, 15 de septiembre de 2025 (WAM) — En nombre del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el vicepresidente, vice primer ministro y jefe de la Oficina Presidencial, Mansour bin Zayed Al Nahyan, llegó a Doha para encabezar la delegación emiratí en la cumbre extraordinaria del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y en la cumbre árabe-islámica de emergencia, convocadas por el Estado de Qatar para abordar las repercusiones de la DOHA, 15 de septiembre de 2025 (WAM) — En nombre del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el vicepresidente, vice primer ministro y jefe de la Oficina Presidencial, Mansour bin Zayed Al Nahyan, llegó a Doha para encabezar la delegación emiratí en la cumbre extraordinaria del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y en la cumbre árabe-islámica de emergencia, convocadas por el Estado de Qatar para abordar las repercusiones de la agresión israelí contra su territorio.

La delegación de Emiratos está integrada por el vice primer ministro y ministro de Exteriores, Abdalá bin Zayed Al Nahyan; el ministro de Estado para Asuntos de Defensa, Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei; el ministro de Estado Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; el ministro de Estado Khalifa Shaheen Al Marar; la ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh, y el ministro de Estado Said Mubarak Al Hajeri.

A su llegada al aeropuerto internacional de Hamad, Mansour bin Zayed y la delegación que le acompañaba fueron recibidos por el vice primer ministro y ministro de Estado para Asuntos de Defensa de Qatar, Saud bin Abdulrahman Al Thani, junto a otros altos cargos.