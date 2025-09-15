El enviado especial de Emiratos para Negocios y Filantropía concluye su visita a Italia para impulsar la cooperación estratégica

MILÁN, 15 de septiembre de 2025 (WAM) — Badr Jafar, enviado especial de Emiratos Árabes Unidos para Negocios y Filantropía, concluyó una serie de visitas de alto nivel a Roma y Milán con el objetivo de reforzar la creciente asociación entre Emiratos e Italia en materia de comercio, innovación y desarrollo social. La misión dio continuidad a la visita oficial realizada a Italia a comienzos de año por el presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, durante la cual ambos países firmaron un acuerdo de inversión de 40.000 millones de dólares.

El viaje se enmarca en los esfuerzos de Emiratos por profundizar su diplomacia económica y la cooperación intersectorial con socios europeos clave, además de reforzar compromisos bilaterales e institucionales ya existentes.

Emiratos e Italia mantienen una de las relaciones económicas más dinámicas de la zona euro. Solo en 2024, el comercio no petrolero entre ambos alcanzó los 13.810 millones de dólares, un 18,7% más que en el año anterior. Entre 2020 y 2024, las inversiones emiratíes en Italia sumaron unos 178 millones de dólares, mientras que las inversiones italianas en Emiratos alcanzaron alrededor de 602 millones. Estas cifras reflejan la confianza en el papel de Emiratos como plataforma regional para un crecimiento sostenible impulsado por la innovación.

Durante su visita, Badr Jafar mantuvo encuentros con dirigentes empresariales, financieros, gubernamentales y del ámbito filantrópico en Roma y Milán. Las conversaciones se centraron en nuevas oportunidades para que las entidades italianas accedan a plataformas emiratíes en sectores como la transición energética, la infraestructura digital, la inteligencia artificial y las ciencias de la vida.

El viaje también facilitó un diálogo intersectorial para identificar sinergias y acelerar alianzas relevantes. En paralelo, se exploraron posibles colaboraciones piloto en filantropía estratégica, especialmente en el desarrollo de capacidades juveniles y en sistemas de salud, en coordinación con fundaciones italianas y donantes corporativos.

“Esta visita se suma al fuerte dinamismo entre nuestros países y refleja el compromiso continuo de Emiratos con la creación de vías prácticas para asociaciones a largo plazo y de beneficio mutuo. La economía innovadora de Italia y su visión global encajan estrechamente con el papel de Emiratos como plataforma de cooperación regional e internacional”, señaló Jafar.

A raíz de estos encuentros, se estableció un marco con contrapartes institucionales y del sector privado italianos para garantizar la continuidad y los avances en áreas prioritarias de interés mutuo.

Con la expansión de su red de acuerdos comerciales, el comercio no petrolero de Emiratos superó en el primer semestre de 2025 los 460.000 millones de dólares, más del doble de la cifra registrada hace cinco años. Los sectores no petroleros representan ya más del 75% del PIB nacional desde 2024.