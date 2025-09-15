Emiratos participa en la reunión de la Asamblea Parlamentaria Asiática en Baréin

MANAMA, 15 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos, representado por la División Parlamentaria del Consejo Nacional Federal (FNC), participó en la reunión del Comité Permanente sobre Economía y Desarrollo Sostenible de la Asamblea Parlamentaria Asiática (APA), celebrada en Manama. El encuentro concluirá este martes 16 de septiembre.

Según la agenda, el comité tiene ante sí siete proyectos de resolución. Los textos abordan cuestiones clave como la creación de un mercado energético asiático, asuntos medioambientales, el impulso al crecimiento económico, la erradicación de la pobreza y el papel de la APA en el apoyo a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

También se debatirán temas como el agua y el saneamiento en los países asiáticos, así como las iniciativas de financiación climática.

Fatima Ali Al Muhairi, vicepresidenta de la División Parlamentaria del FNC, destacó los esfuerzos de Emiratos para lograr un desarrollo económico sostenible a través de una visión equilibrada que combine crecimiento económico, protección ambiental y mejora de la calidad de vida. Subrayó que el país ha adoptado estrategias nacionales pioneras de desarrollo verde y diversificación económica.

Al Muhairi señaló que estas iniciativas buscan reforzar la posición de Emiratos como centro mundial de comercio, inversión e innovación, además de impulsar proyectos de energías renovables y apoyar a los países en desarrollo en materia de energía limpia y seguridad alimentaria.