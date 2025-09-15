Mansoor bin Mohammed lanza un concurso de diseño para renovar la identidad visual del Consejo de Deportes de Dubái

DUBÁI, 15 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo de Deportes de Dubái (DSC), ha lanzado un concurso que ofrece a diseñadores y creativos residentes en Emiratos Árabes Unidos la oportunidad de diseñar una nueva identidad visual para el organismo. El objetivo es reflejar la condición de Dubái como destino deportivo global de primer nivel y simbolizar el espíritu dinámico de la ciudad y su visión de futuro en el ámbito deportivo.

“En Dubái siempre buscamos ideas que expresen nuestra identidad, pasión, ambiciones y aspiraciones. Por eso invitamos a todos los que tengan propuestas creativas y nuevas perspectivas a participar en este reto. Una nueva identidad reforzará la presencia de Dubái en la escena deportiva internacional y consolidará su posición como una de las ciudades más dinámicas y atractivas para deportistas y grandes eventos”, declaró el jeque Mansoor.

El dirigente añadió: “Queremos una identidad para el DSC que represente la esencia deportiva de Dubái, de la que podamos sentirnos orgullosos, que plasme nuestra visión para la próxima etapa y acompañe los esfuerzos por ampliar la competitividad, aprovechar las oportunidades y apoyar la formación de jóvenes talentos”.

Las inscripciones estarán abiertas del 15 al 30 de septiembre en la web oficial (https://logocompetition.dubaisc.ae/). Solo se permitirá una propuesta por persona o equipo. El uso de herramientas de inteligencia artificial estará permitido, siempre que se indique expresamente en el formulario de inscripción.

El Consejo de Deportes de Dubái ha fijado un premio en metálico de 100.000 dirhams para el diseño ganador, con el fin de estimular la presentación de propuestas innovadoras.

El concurso admite candidaturas individuales y colectivas. El diseño debe reflejar la visión de Dubái sobre el futuro del deporte e inspirar a atletas y aficionados tanto dentro como fuera del país. Asimismo, deberá adaptarse a medios digitales e impresos, a productos de gran formato y pequeñas aplicaciones, manteniendo coherencia en versiones horizontales y verticales.

Cuatro criterios marcarán la evaluación: pertinencia respecto a la visión deportiva de Dubái, originalidad y creatividad, atractivo y flexibilidad en las aplicaciones, y capacidad de reproducirse en alta calidad en diferentes escalas.

El ganador será reconocido en una ceremonia oficial organizada por el Consejo de Deportes de Dubái, y la nueva identidad visual se aplicará en todas sus plataformas digitales, publicaciones y eventos.