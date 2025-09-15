Mansour bin Zayed participa en nombre del presidente de los Emiratos en las cumbres extraordinaria del CCG y árabe-islámica de emergencia

DOHA, 15 de septiembre de 2025 (WAM) – En nombre del presidente, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, encabezó la delegación de Emiratos Árabes Unidos en la sesión extraordinaria del Consejo Supremo del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y en la Cumbre Árabe-Islámica de Emergencia, inauguradas por el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar.

Con la participación de diversos líderes del Golfo, del mundo árabe e islámico, así como de jefes de gobierno, representantes y organizaciones regionales, ambos encuentros abordaron la agresión israelí contra territorio qatarí.

La delegación emiratí incluyó al jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Mohammed bin Mubarak bin Fadel Al Mazrouei, ministro de Estado para Asuntos de Defensa; Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado; y Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado.

En un comunicado difundido durante la cumbre árabe-islámica, Emiratos reafirmó su pleno apoyo a Qatar frente a la agresión israelí y a todas las medidas que adopte para proteger su seguridad, estabilidad, soberanía e integridad territorial. El texto subrayó la necesidad de respetar el derecho internacional y la soberanía de los Estados como vía para frenar a Israel y alcanzar la paz, destacando que Qatar “no está solo” y que la voz unida de los países árabes e islámicos debe traducirse en cambios concretos.

«La región atraviesa una etapa peligrosa de inestabilidad y rápidas transformaciones, lo que exige una mayor coordinación y cooperación entre nuestros países para preservar la seguridad, la estabilidad regional y garantizar el desarrollo y la prosperidad de nuestras naciones y pueblos», añadía el comunicado.

El texto recordó el bombardeo israelí contra Doha, capital de Qatar, el pasado 9 de septiembre, calificado como agresión y violación flagrante del derecho internacional, incluidas las cartas de la ONU, la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe. «Emiratos condenó el ataque en los términos más enérgicos, lo consideró una escalada irresponsable, expresó plena solidaridad con Qatar –su liderazgo y su pueblo– y transmitió sus condolencias por la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad interna del país», precisó la nota.

El comunicado advirtió asimismo de que esta escalada de Israel, acompañada de amenazas de anexar tierras palestinas y de agresiones a países vecinos, socava los esfuerzos para lograr una paz duradera y alimenta los ciclos de violencia, extremismo y caos, en un momento en que la región necesita con urgencia un alto el fuego, diálogo y desescalada.

Emiratos instó a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de la ONU, a asumir sus responsabilidades legales y morales para frenar a Israel y poner fin a las agresiones. «Esta conducta agresiva demuestra un desprecio por la estabilidad regional, empujando a la zona hacia una mayor tensión y conflicto. Sin una postura firme y disuasoria de la comunidad internacional, estos ataques indiscriminados tendrán graves repercusiones para la paz y la seguridad regional e internacional, creando una situación intolerable», advertía el texto.

El comunicado reiteró que la seguridad de los Estados del CCG es indivisible y que Emiratos se mantiene «total y firmemente» al lado de Qatar. «Que Dios proteja a Qatar –su liderazgo y su pueblo– y salvaguarde a los Estados del Golfo», concluía la nota.

Por último, Emiratos expresó su agradecimiento a todos los que contribuyeron a la preparación de la cumbre y manifestó su esperanza de que la región supere los actuales desafíos, reduzca tensiones y restaure la calma, de modo que prevalezcan la seguridad, la paz y la estabilidad.