Air Arabia Abu Dhabi amplía su presencia en Egipto con vuelos directos a Asyut

ABU DABI, 15 de septiembre de 2025 (WAM) – Air Arabia Abu Dhabi anunció el lanzamiento de una nueva ruta directa entre Abu Dabi y la ciudad egipcia de Asyut.

A partir del 4 de noviembre de 2025, la conexión ofrecerá dos frecuencias semanales, los martes y viernes, entre el aeropuerto internacional Zayed y el aeropuerto internacional de Asyut.

Con esta incorporación, la aerolínea emiratí conecta ya la capital de Emiratos con tres destinos en Egipto, además de El Cairo y Alejandría, reforzando así los lazos aéreos entre ambos países.

“Nos complace inaugurar nuestro nuevo servicio a Asyut, que amplía nuestra presencia en el Alto Egipto directamente desde Abu Dabi. Esta adición fortalece nuestra red entre Emiratos y Egipto, ofreciendo a los clientes opciones más cómodas y asequibles para viajar entre los dos países”, declaró Adel Al Ali, consejero delegado del grupo.

Air Arabia Abu Dhabi opera actualmente una flota moderna de 12 aviones Airbus A320, con más de 30 destinos internacionales desde la capital emiratí. La compañía prevé aumentar su capacidad y ampliar su red de rutas antes de que finalice el año, con el objetivo de ofrecer a los pasajeros más opciones y una experiencia de viaje fiable.