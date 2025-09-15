La Embajada de México celebra su Día Nacional

ABU DABI, 15 de septiembre de 2025 (WAM) – La jequesa Hessa bint Sultán bin Jalifa Al Nahyan, subdirectora del Departamento de Asuntos Americanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, asistió a la recepción ofrecida por Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador de México en Emiratos Árabes Unidos, con motivo del Día Nacional del país.

El acto, celebrado en el hotel Emirates Palace de Abu Dabi, contó también con la presencia de autoridades emiratíes, jefes de misiones diplomáticas árabes y extranjeras acreditadas en el país, así como miembros de la comunidad mexicana.

En su intervención, el embajador subrayó que la conmemoración no solo celebra la independencia de México, sino que coincide con el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Destacó que los vínculos entre México y Emiratos atraviesan una etapa de desarrollo continuo, con oportunidades prometedoras, especialmente en los ámbitos comercial e inversor, dada la relevancia del potencial de ambas naciones.

El diplomático se refirió asimismo a las visitas oficiales recíprocas al más alto nivel que han contribuido a reforzar la relación bilateral, y recordó que Emiratos es el principal socio comercial de México en el mundo árabe.

La ceremonia incluyó actuaciones de folclore mexicano.