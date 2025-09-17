El Pabellón de Emiratos celebra, con la presencia del príncipe heredero de Abu Dabi, el Día de EAU en la Expo 2025 de Osaka el 19 de septiembre

ABU DABI, 17 de septiembre de 2025 (WAM) – Con la presencia del jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, el Pabellón de Emiratos Árabes Unidos celebrará el Día de EAU en la Expo 2025 de Osaka el próximo viernes 19 de septiembre, como parte de los actos y programas previstos en la exposición.

Emiratos participa en la Expo 2025 de Osaka, que se prolongará hasta el 13 de octubre de 2025 bajo el lema De la Tierra al éter. El pabellón emiratí presenta un diseño innovador y sostenible inspirado en la palmera, símbolo de gran valor cultural y patrimonial profundamente arraigado en la identidad nacional.

La celebración del Día de EAU forma parte de la agenda de la Expo 2025 de Osaka y pone de relieve la experiencia multisensorial del pabellón, que abarca desde el rico patrimonio del país hasta sus innovaciones pioneras en exploración espacial, sanidad y tecnología sostenible. La participación de Emiratos refleja asimismo la solidez de las relaciones bilaterales entre EAU y Japón en distintos ámbitos.