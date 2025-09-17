El Ministerio de Asuntos Exteriores acoge una reunión con embajadores europeos

ABU DABI, 17 de septiembre de 2025 (WAM) – La ministra de Estado, Lana Nusseibeh, recibió en el Ministerio de Asuntos Exteriores a embajadores europeos para tratar sobre la situación regional e internacional y explorar vías para reforzar los lazos bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y los países de Europa.

La ministra abrió el encuentro informando a los embajadores sobre la reciente sesión extraordinaria del Consejo Supremo del CCG y la cumbre árabe-islámica de emergencia en Doha, y subrayó la unidad y solidaridad de EAU con Catar ante el “cobarde ataque” de Israel contra Doha.

Nusseibeh celebró el firme apoyo europeo a la iniciativa conjunta de Arabia Saudí y Francia para ampliar el reconocimiento del Estado palestino. Señaló: «El futuro de Palestina sigue siendo la piedra angular de un futuro en paz para Oriente Próximo. A pesar de los enormes desafíos que afrontamos hoy, mantenemos la visión de dos Estados independientes, Palestina e Israel, viviendo uno al lado del otro, en paz y plenamente integrados en nuestro vecindario compartido».

La ministra también destacó la amplia mayoría obtenida en la Asamblea General de la ONU por la Declaración de Nueva York, con un apoyo europeo casi unánime a la resolución, que subraya la importancia de la solución de dos Estados y reclama la exclusión de Hamás de cualquier forma de gobierno en Gaza.

En referencia al quinto aniversario de los Acuerdos de Abraham, Nusseibeh reiteró las advertencias de EAU frente a las políticas impulsadas por sectores extremistas que socavan las bases y el espíritu de dichos acuerdos.

Nusseibeh abordó asimismo la guerra civil en Sudán. En este contexto, resaltó la reciente declaración conjunta de Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, que celebra el renovado compromiso internacional con un alto el fuego inmediato, la protección de civiles y un calendario firme para la transición hacia un gobierno civil. Reafirmó además el compromiso de EAU de trabajar con socios regionales e internacionales para fomentar el diálogo, movilizar apoyos y contribuir a iniciativas que afronten la crisis humanitaria y sienten las bases de una paz sostenible.

También subrayó la importancia de hallar una solución pacífica a la guerra en Ucrania conforme al Derecho Internacional y la Carta de la ONU, y de aliviar el sufrimiento humanitario. La ministra destacó los esfuerzos de mediación de EAU, en particular el intercambio de más de 4.600 prisioneros de guerra entre ambas partes.

Asimismo, Nusseibeh remarcó los beneficios mutuos de la liberalización del comercio entre EAU y los países europeos, y valoró los avances constantes en las negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica Integral con la Unión Europea, así como de acuerdos similares ya concluidos o en curso con países fuera del bloque comunitario.

La ministra instó a los países europeos a contribuir a generar el impulso político necesario para la pronta conclusión de las conversaciones comerciales, que aportarán beneficios económicos inmediatos y tangibles tanto a la población de EAU como a la de Europa.