FUYAIRA, 17 de septiembre de 2025 (WAM) — El Aeropuerto Internacional de Fuyaira (FJR) ha alcanzado un hito histórico al convertirse en el primer aeropuerto civil en llevar a cabo una operación de prueba con dron de carga, con un vuelo no tripulado que despegó bajo supervisión del control aéreo para entregar un envío en una plataforma marítima en la costa de Fuyaira.

La innovadora iniciativa se realizó en colaboración con la empresa Lodd Autonomous, especializada en tecnologías de logística aérea autónoma, y en estrecha coordinación con la Autoridad de Aviación Civil de Fuyaira y los Servicios de Navegación Aérea de Fuyaira (FANS). La operación subraya el valor de las alianzas estratégicas y la integración operativa entre los organismos implicados, y destaca el papel clave de la Autoridad de Aviación Civil de Fuyaira en el impulso de la innovación en el sector aéreo.

Mohamed Abdalá Al Salami, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Fuyaira y vicepresidente de la Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos, afirmó: «Este logro marca un hito importante para el Aeropuerto Internacional de Fuyaira en el ámbito de la aviación». Añadió que el compromiso del organismo con las soluciones innovadoras, en colaboración con los Servicios de Navegación Aérea de Fuyaira y compañías líderes como Lodd Autonomous, sitúa al aeropuerto como un centro estratégico para la logística avanzada y las soluciones sostenibles de carga aérea en la región.

Por su parte, Karam Yalal Al Balushi, consejero delegado de los Servicios de Navegación Aérea de Fuyaira, señaló: «El éxito de esta misión demuestra no solo la innovación tecnológica, sino también la coordinación necesaria para ejecutar un vuelo comercial de dron de carga en un entorno aeroportuario civil activo. Nuestra atención a la seguridad y la eficiencia, junto con la sólida colaboración con la Autoridad de Aviación Civil de Fuyaira y Lodd Autonomous, ha sido fundamental para alcanzar este avance».

«Este es un momento histórico para la logística con drones en Emiratos Árabes Unidos», aseguró Rashid Al Manai, consejero delegado de Lodd Autonomous. «Por primera vez hemos demostrado que los vuelos de carga no tripulados desde aeropuertos civiles hacia plataformas marítimas no solo son posibles, sino también seguros, eficientes y escalables. Estamos agradecidos a nuestros socios en Fuyaira y en la GCAA por su confianza y apoyo, y esperamos ampliar esta solución hacia un servicio comercial».

La operación se ejecutó en total cumplimiento de las normas de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de las directrices de la Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos. Este hito resalta el potencial de la tecnología con drones para acelerar las operaciones de carga aérea comercial y reducir el impacto ambiental al disminuir las emisiones.

La Autoridad de Aviación Civil de Fuyaira y los Servicios de Navegación Aérea prevén ampliar los servicios de entrega con drones, establecer nuevas alianzas estratégicas y desarrollar futuras operaciones de carga para responder a la creciente demanda regional y mundial. Estas iniciativas reafirman el compromiso de Fuyaira con el fortalecimiento del liderazgo de Emiratos en aviación avanzada y logística inteligente.